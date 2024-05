Vasto incendio in un parco divertimenti in India - almeno 20 morti | molti bambini tra le vittime

(Di sabato 25 maggio 2024)20 persone, la maggior parte delle quali, hanno perso la vita in unscoppiato in unmolto affollato a Rajkot, nello Stato occidentale del Gujarat, in. Diversi feriti sono stati ricoverati in ospedale. Le operazioni di soccorso sono andate avanti per ore e il bilancio della tragedia potrebbe aggravarsi ulteriormente. .

Dalle ore 10:30 circa, i Vigili del Fuoco di Roma sono impegnati con tre squadre e due Autobotti in Via Cossombrato e Via del Nebbiolo per un vasto incendio di sterpaglie e colture all’interno di un terreno adiacente alcune abitazioni. ilcorrieredellacitta

Incendio in un parco divertimenti in India: almeno 24 morti, molti bambini. «Persone intrappolate per il crollo di una struttura» - incendio in un parco divertimenti in India: almeno 24 morti, molti bambini. «Persone intrappolate per il crollo di una struttura» - Un vasto incendio è scoppiato in un parco divertimenti a Rajkot, nello stato occidentale del Gujart, in India. Almeno 24 persone hanno perso la vita, tra cui molti bambini. Lo riferiscono le autorità ... corriereadriatico

Vasto incendio a Sciacca, le fiamme lambiscono le abitazioni: paura tra i residenti - vasto incendio a Sciacca, le fiamme lambiscono le abitazioni: paura tra i residenti - Un incendio di notevoli proporzioni si è sviluppato nel pomeriggio in contrada Cutrone. Le fiamme hanno lambito le abitazioni della zona scatenando il panico tra i residenti. Sul posto diverse squadre ... agrigentonotizie

Macchia mediterranea divorata dalle fiamme a Castellammare di Stabia - Macchia mediterranea divorata dalle fiamme a Castellammare di Stabia - Attimi di paura quando la colonna di fumo ha cominciato ad innalzarsi dalla folta macchia mediterranea, Vigili del Fuoco a lavoro ... ilgazzettinovesuviano