Vantaggi e problemi delle isole artificiali

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 25 maggio 2024) L’ultima frontiera dell’espansione umana si chiama «land reclamation». Nuove terre vengono innalzate dal mare per sostituire quelle sommerse o per ampliare un Paese. Ma ci sono pesanti effetti collaterali.che sorgono,che scompaiono. Ecco un’immagine del nostro tempo. Sorgono quelle costruite dall’uomo, nelle Maldive, a Dubai, in Cina, in Azerbaigian, in Olanda... la lista è pressoché infinita. E scompaiono sotto il mare quelle che sono vittima dei cambiamenti climatici, come negli arcipelaghiMaldive,Hawaii, di Spratly e di Tuvalu. Prendiamo uno dei casi più emblematici, le Maldive. La previsione è che entro il 2100 tutte le 1.190saranno sott’acqua. Da qui il progetto di crearne di nuove, tra cui quelle galleggianti per turisti, ma anche una che ospita una città e un’altra che funziona da discarica per la spazzatura prodotta dai turisti stessi. Di queste, Hulhumalé, anche chiamata «Città della speranza», è un rettangolo urbano di 188 ettari con file di condomini anonimi e una popolazione di circa 30 mila abitanti.