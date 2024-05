Vanni | Inter - c’è la data per il pareggio di bilancio! Stadio e non solo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 25 maggio 2024) Francovistato ha discusso le difficoltà affrontate dall’durante la pandemia, ha parlato del futuroe del managementriconfermato. PANDEMIA E SUPPORTO OAKTREE – Francovistato su Radio TV Serie A, ha discusso le difficoltà affrontate dall’durante la pandemia: «l’quasi come tutti i club ha sofferto della pandemia, e Oketree ha dato il prestito che ha consentito a Steven Zhang e alla dirigenza nerazzurra di gestire la squadra nel periodo più duro e di avere una performance economica sempre migliore». PERCORSO PER IL PAREGGI DIha sottolineato che, se tutto procede come previsto, l’potrebbe raggiungere ildi“presto”: «Se tutto va come deve andare il 30 giugno del 2025, l’dovrebbe raggiungere ildidopo aver risolto questa argomento poco sexy. Quindi al tifoso più ragioniere possiamo dire che l’anno dopo anno dopo una gestione oculata, che ha sempre migliorato i proprio i conti può sperare neldigià dall’anno prossimo, grazie al lavoro già impostato dal management».