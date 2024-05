Vangelo secondo Maria - il film con Benedetta Porcaroli è incantevole

La nostra recensione di Vangelo secondo Maria di Paolo Zucca, adattamento del libro di Barbara Alberti con Benedetta Porcaroli e Alessandro Gassmann: una raffigurazione femminile e secolare della Madre per eccellenza, per rovesciarne il ruolo passivo e umanizzarla Il Vangelo secondo Maria non è uno dei tanti libri apocrifi sulla figura del Messia mai riconosciuti dalla Chiesa perché troppo scomodi, ma è il romanzo di Barbara Alberti che nel lontano 1979 sconvolse gran parte della bigotta e reazionaria opinione pubblica italica.

spettacolo.eu