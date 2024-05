Vamping - il nuovo fenomeno adolescenziale e le notti senza sonno

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 25 maggio 2024) Nato nel 2014 sul New York Times il termineindica quegli adolescenti o anche preadolescenti che passano lesvegli a ciattare o vedere film o serie tv sacrificando ore importanti di riposo. Questesono provocano gravi ripercussioni sull’umore e sulla salute che possono sfociare anche in tentativi di suicidio., che cos’è e cosa significa, fonte conexion.puce.edu.ecIl termineè apparso per la prima volta nel 2014 sul New Yortk Times in un articolo firmato da Laura M. Holson. Questa parola che si rifà al termine vampiro indica per l’appunto quelli definiti dalla Holson “i nuovi vampiri dei social media”. Si tratta di quegli adolescenti e preadolescenti che s’incontrano di notte sui social chattando con gli amici o guardando serie tv o film invece di riposare. È unquesto che era inizialmente circoscritto agli Stati Uniti ma che nel corso degli anni si è diffuso anche in Italia.