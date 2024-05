Valditara - lezioni d’italiano per stranieri | Per una scuola più inclusiva

(Di sabato 25 maggio 2024) Articolo pubblicato sabato 25 Maggio 2024, 17:03 A partire dal 2025, nelle classi dove gli studenticon carenze nella conoscenza della lingua italiana sono uguali o superiori al 20%, arriverà un docente appositamente formato per affiancare il lavoro didattico condi potenziamento. Questo il cuore del provvedimento approvato oggi dal Consiglio dei Ministri L'articolo proviene da Il Difforme. .

Roma, 24 maggio 2024 – Il provvedimento approvato oggi dal Consiglio dei Ministri su nostra proposta – dichiara il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara – rappresenta una pietra miliare nella politica del governo per una vera eguaglianza di tutti gli studenti. quotidiano

