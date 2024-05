Urso | Un francobollo in memoria di Mazzola e Giralucci - uccisi dalle Br nella sede del Msi

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 25 maggio 2024) “Abbiamo voluto dedicare sei emissioni filateliche al ricordo delle vittime e di tutti coloro che hanno lottato contro il dilagare del terrorismo nel nostro Paese durante gli anni di piombo. Ilpresentato oggi a Padova ricorda Giuseppee Graziano, brutalmente trucidati il 17 giugno del 1974del Msi in via Zabarella da un commando delle Brigate Rosse”. Ad affermarlo in un post su ‘X’ è il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo. “Furono – sottolinea– le prime vittime degli omicidi politici di quegli anni e abbiamo voluto onorarli solennementeCittà dove avvenne il loro sacrificio. Ricorderemo con analoghe iniziative, tra gli altri, l’assassinio di Guido Rossa, il primo sindacalista uccisoBrigate Rosse, e il rapimento del giudice Mario Sossi, il primo attacco diretto allo Stato che culminò, anni dopo, nel rapimento e assassinio di Aldo Moro”.