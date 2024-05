(Di sabato 25 maggio 2024), si è da poco concluso con la nascita di nuove coppie, l’ultima composta da Daniele Paudice e Gaia ed a breve partirà l’attesissimo appuntamento connel quale vedremo volti noti del dating show del pomeriggio di Canale 5. Daarriva la primadi? A lanciare la bomba è Amedeo Venza che nelle sue stories ha annunciato la primapartecipante al reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia al via il prossimo 13 giugno in prima serata su Canale 5: “Come vi avevo annunciato qualche settimana fa, Lavinia e Alessio sarla primadi. Ora voglio capire cosa ci va fare se non si mostrano da mesi sui social e hfatto sapere a tutti che si erano lasciati? Dirche erano in crisi e che vli per salvare la storia. E chiaramente come per magia tornerinsieme! Lavinia e Alessio ci sar”.

Una delle avventure televisive più attese del palinsesto estivo è Temptation Island, il celebre reality show che mette alla prova i sentimenti e l’amore di sei coppie, costringendole a vivere separatamente in un bellissimo resort di lusso (l’Is Morus relais in Sardegna), dove fidanzati e fidanzate si trovano continuamente a contatto con possibili tentatori e tentatrici. caffeinamagazine

“Uomini e Donne”, una coppia dello scorso anno nella prossima edizione di Temptation Island - “Uomini e donne”, una coppia dello scorso anno nella prossima edizione di temptation Island - Uomini e donne, si è da poco concluso con la nascita di nuove coppie, l’ultima composta da Daniele Paudice e Gaia ed a breve partirà l’attesissimo appuntamento con temptation Island nel quale vedremo ... metropolitanmagazine

Temptation Island, l’anticipazione sulla prima coppia vip: «Adesso sono in crisi, ma ci sarannno» - temptation Island, l’anticipazione sulla prima coppia vip: «Adesso sono in crisi, ma ci sarannno» - tra cui due protagonisti di Uomini e donne che ultimamente sarebbero in crisi. Secondo quanto riportato da Amedeo Venza, una delle possibili coppie in pole position per la partecipazione alla nuova ... leggo

Temptation Island 2024, retroscena di Venza: 'Lavinia e Alessio di Uomini e donne in gara' - temptation Island 2024, retroscena di Venza: 'Lavinia e Alessio di Uomini e donne in gara' - Per la prossima edizione di temptation Island 2024, in partenza a luglio in prima serata su Canale 5, dovrebbero esserci anche Lavinia Mauro e Alessio Corvino coppia nata lo scorso anno a Uomini e ... it.blastingnews