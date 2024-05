Uomini e Donne - la dama del Trono over Jessica sta frequentando un famoso ex corteggiatore e scelta? La paparazzata

(Di sabato 25 maggio 2024)Pittari in love con un famosissimo (per gli appassionati del programma) exnonchédi una nota ex tronista di? Di recente, ladeldel dating show di Maria De Filippi sarebbe stata beccata insieme a Sammy Hassan, l’uomo con cui nel 2020 Giovanna Abate aveva lasciato. Una frequentazione però che fuori dalle telecamere di Canale 5 durò solo una manciata di settimane. L’indiscrezione di un possibile flirt trae Sammy è trapelato dal profilo Instagram di Deianira Marzano. L’influencer ha postato il direct di un utente rimasto anonimo che avrebbe ripreso l’inedita coppia insieme in un locale a Torino. Il follower dell’esperta di gossip avrebbe anche ironizzato sulladi Marcello disi è consolata presto con Sammy, exdi Giovanna Abate. Si tratta davvero di un flirt in corso o fra i due c’è solo una semplice amicizia? La foto “incriminata” non dà comunque adito a troppi pettegolezzi, in quanto mostra semplicementee Sammy intenti a chiacchierare.

