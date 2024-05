Uomini e Donne - Daniele Paudice e Gaia Gigli ospiti a Verissimo | per loro arriva anche il messaggio di Ida Platano! VIDEO

Una giovane coppia, bella e affiatata. O forse no? Sono sempre più insistenti i rumors intorno a Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto e, anche se i due hanno smentito le voci di crisi, diversi particolari non sono sfuggiti alla lente del gossip, o meglio ai followers che hanno notato da un po’ di giorni l’assenza di entrambi, dapprima sempre intenti a testimoniare ogni momento del loro (presunto?) amore. caffeinamagazine

Temptation Island, il programma prodotto da Fascino PGT, la società di produzione di Maria De Filippi, torna sul piccolo schermo in prima serata su Canale 5. Si tratta ormai di un appuntamento fisso per gli spettatori che attendono le nuove coppie e le nuove storie che ruotano intorno a loro e ai tentatori e alle tentatrici che incontrano nei rispettivi villaggi. caffeinamagazine

Jessica, dama del trono over di questa edizione di Uomini e Donne, sarebbe stata paparazzata insieme a un noto ex corteggiatore. Ecco di chi si tratta!. comingsoon

F1, Gp Monaco: Charles Leclerc in pole position. Carlos Sainz terzo. Per Verstappen solo sesto posto - F1, Gp Monaco: Charles Leclerc in pole position. Carlos Sainz terzo. Per Verstappen solo sesto posto - È pole position per Charles Leclerc nelle qualifiche del Gran Premio di Monaco. Il monegasco e la sua Ferrari firmano la terza pole in Formula 1, sulle strade di casa. In prima fila con Leclerc, c’è l ... ilfattoquotidiano

Costantino Vitagliano a Verissimo, dal successo alla malattia: «In molti non mi salutano più per strada. I medici stanno andando a tentativi» - Costantino Vitagliano a Verissimo, dal successo alla malattia: «In molti non mi salutano più per strada. I medici stanno andando a tentativi» - «Molti mi hanno fatto credere di essere amici poi quando è finito tutto non li ho più visti e sono rimasti solo i veri amici. Ci sono rimasto male per determinate persone. Ci sono donne e uomini che ... ilmessaggero

Uomini e Donne, perché Alessio Corvinio e Lavinia Mauro si sono lasciati - I due hanno condiviso una story comune. tag24