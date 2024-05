Uomini e donne - addio alla famosa coppia | è finita per sempre

(Di sabato 25 maggio 2024) News tv. – Manca davvero pochissimo all’inizio di Temptation Island, lo show dei sentimenti dell’estate, e una delle coppie di “” si è già detta. Una notizia di pochi minuti fa. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: “Affari tuoi”, bufera sui social contro ladi concorrenti siciliani (VIDEO) Leggi anche: “Stasera tutto è possibile”, rovinosa caduta in diretta di Stefano De Martino (VIDEO) Con una storia su Instagram, l’ex corteggiatore diha annunciato la fine della storia con l’ex tronista, durata poco più di un anno. Stiamo parlando di Lavinia Mauro e Alessio Corvino. La relazione nata al dating show di Canale 5 che ha fatto sognare tante persone è giunta al capolinea. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: La vip italiana in dolce attesa, il compagno rompe il silenzio: “È il sogno che aspettavo da tutta la vita” Leggi anche: Fedez, il drammatico sfogo della mamma Annamaria: “Che tristezza” “”,: Lavinia Mauro e Alessio Corvino si sono lasciati Dopo l’avventura a, i due avrebbero dovuto partecipare anche a Temptation Island.

