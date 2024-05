Uomini di Carmen Llera Moravia | catalogo d’amore e noncurante libertà

(Di sabato 25 maggio 2024) Eri invecchiato e appesantito, l’alcol aveva gonfiato quel corpo sottile, non ti desideravo più, hai criticato il mio stile di vita, l’appartamento troppo borghese, dicevi che avevo tradito i miei princìpi, continuavi a lodare il vostro regime socialista, ti trovavo noioso e banale, ti ho pregato di prendere la chitarra e di rientrare in albergo., “” (Bompiani, 110 pp) Trentun anni dopo torna in libreria la malinconica, erotica,didi(“diversi, tanti, forse troppi, incontrati ovunque, casualmente, amati o semplicemente guardati…”). Undi corpi e a volte forse perfino, sempre con l’occhio lungo dell’ironia, che sopra ogni cosa teme la noia. Pubblicato per la prima volta nel 1993, mi fece venire una gran voglia di conoscere la donna di questo romanzo. Una donna che entra nella seduzione prendendosi gioco deglie di sé stessa, senza alcuna malevolenza, senza alcun pregiudizio.

