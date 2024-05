Uno stipendio non è più sufficiente 2776 famiglie hanno chiesto aiuto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 25 maggio 2024) Prato, 25 maggio 2024 – Sono 2.776 leche nel 2023 si sono rivolte alla Caritas diocesana per avere un, principalmente di tipo economico. Oltre sette persone al giorno. E i numeri salgono ancora contando una media di 2,3 componenti a famiglia: significa che più di seimila persone sono state raggiunte dai servizi messi in campo dalla Chiesa pratese. Dalla fotografia scattata dal Mirod (Messa in rete degli osservatori diocesani) emerge come l’aumento più significativo sia quello dellecon le quali la Caritas è in contatto da oltre sei anni (+9,3%), un dato che simboleggia la difficoltà a uscire da situazioni di marginalità. "La carenza di lavoro, retribuzioni insufficienti a garantire una dignitosa conduzione familiare, e il problema casa, con costi d’affitto molto alti, sono le due problematiche che portano a rivolgersi a noi", spiega Massimiliano Lotti, estensore del rapporto Caritas.