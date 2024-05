Uno sportello per il voto dei rumeni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 25 maggio 2024) In vista delle elezioni Europee, i cittadiniavranno unodedicato sul territorio massese dove poter votare. E’ una delle novità emerse durante la riunione convocata dall’Ambasciatrice di Romania in Italia, Gabriela Dancau, con i consiglierieletti nei vari comuni del territorio italiani. Fra i partecipanti, Robert Deleanu, eletto a Massa nella maggioranza del sindaco Francesco Persiani, vice presidente della Comunità Rumena Daciada, che opera dalla Spezia a Viareggio. Un incontro durato quasi quattro ore, che ha trattato vari argomenti di interesse per le varie comunità rumene in Italia, fra le più numerose quasi ovunque e che Deleanu presenterà in alcuni incontri da programmare in provincia, con misure a "sostegno dei cittadini dal punto di vista sociale, culturale e imprenditoriale". "Siamo stati informati della collaborazione con le istituzioni dello Stato italiano e dei risultati finora raggiunti in diversi ambiti – spiega Deleanu -.