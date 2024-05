Unica - ultimo atto a Sassuolo In palio c’è il titolo regionale

(Di sabato 25 maggio 2024) Oggi a(ore 19.30) la rappresentativa giovanile Under 16 della società(progetto di volley giovanile che unisce Consolini Femminile San Giovanni e Riccione Volley) sfiderà le pari età delnella finaledi categoria. "Si tratta di un traguardo storico – commenta Alessandro Zanchi, direttore tecnico del gruppo– per il nostro settore giovanile anche per il cammino che abbiamo effettuato per arrivare qui. Vorrei ricordare che abbiamo vinto tutte e 22 le partite disputate quest’anno, conquistando ilterritoriale nella provincia di Rimini e poi vincendo quarti e semifinali del torneo. E lasciando per strada pochissimi set concessi (quasi tutte le vittorie per 3-0) ai nostri avversari. La nostra partita più dura e combattuta è stata la semifinalecontro Parma dove siamo stati capaci di recuperare da uno 0-2 ed arrivare al 3-2 che ci ha aperto le porte della finale.

Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo, è stato operato oggi al tendine d’Achille destro dopo il gravissimo infortunio riportato in occasione dello scontro salvezza contro il Verona. L’intervento è perfettamente riuscito, come confermato direttamente dal club neroverde sul sito ufficiale. calcioweb.eu

L’Inter Women si prepara a scendere di nuovo in campo dopo la sosta per le nazionali: le nerazzurre di coach Rita Guarino sono attese dalla sfida sul campo del Sassuolo. Di seguito la lista delle convocate con un’assenza. inter-news

FINALE Atalanta-Sassuolo Playoff Primavera 0-1: Russo manda il Sassuolo in semifinale! - FINALE Atalanta-sassuolo Playoff Primavera 0-1: Russo manda il sassuolo in semifinale! - 19:24 – Ricordiamo la formula della fase finale del Campionato Primavera 1: al Primo Turno, il sassuolo può solamente vincere, essendosi classificato peggio dell’Atalanta. In un’eventuale semifinale ... canalesassuolo

Baroni il miracoloso: idee e lavoro per salvare un Verona smantellato a gennaio - Baroni il miracoloso: idee e lavoro per salvare un Verona smantellato a gennaio - Sessant’anni è una bella età per osservare il percorso compiuto e dare il giusto senso a ogni cosa. Marco Baroni è stato un buon calciatore ed è un buon allenatore: l’aggettivo non è superlativo, ma n ... gazzetta