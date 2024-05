Unghie corte primavera 2024 | le nail art migliori da provare

Leggi tutta la notizia su amica

(Di sabato 25 maggio 2024) È il momento perfetto per iniziare a pensare a una nuova manicure. L’estate apre infatti le porte a colori vivaci e brillanti – in netto contrasto con quelli più intensi e dark dell’inverno – ma lascia spazio anche a nuance delicate ed eleganti. Ma soprattutto, la bella stagione dà il via a sperimentazioni conart minimal e allo stesso tempo sbarazzine, dasoprattutto sulle shorts. Lesono una delle tendenze manicure della stagione. Scopriamo insieme tutte leart minimal per le shorts, perfette per questa/estate. Il comeback delle shorts Impossibile negarlo: stiamo assistendo ufficialmente al ritorno della Naturals Era. Se da un lato tantissime beauty addicted non possono rinunciare allepiù lunghe di ogni forma – a mandorla, quadrate o a ballerina – c’è invece chi ha riscoperto il fascino delle shorts, con l’obiettivo di ricreare una manicure più corta e decisamente più naturale.