Un’enorme frana ha travolto i villaggi di Papua Nuova Guinea | Si teme ci siano più di 100 morti

(Di sabato 25 maggio 2024) I servizi di emergenza stanno correndo per raggiungere icolpiti da una massiccianell’isolata provincia di Enga in, dove siche centinaia di personemorte. Una squadra di intervento rapido composta da medici e personale militare è riuscita a raggiungere il luogo isolato della, ha affermato l’agenzia umanitaria Care Australia. Laha sepolto centinaia di case negli altopiani di Enga, nel nord dell’isola nel Pacifico sud-occidentale, intorno alle 03:00 ora locale di venerdì. Non è ancora chiaro quante personerimaste intrappolate sotto le macerie. “Sebbene l’area non sia densamente popolata, la nostra preoccupazione è che il bilancio delle vittime potrebbe essere sproporzionatamente alto”, ha affermato Care Australia in una precedente dichiarazione. Amos Akem, deputato della provincia di Enga, ha dichiarato al quotidiano Guardian che, in base alle segnalazioni dal terreno, “laha sepolto più di 300 persone e 1.

Articolo pubblicato venerdì 24 Maggio 2024, 12:03 Questa notte in Papua Nuova Guinea, in Oceania, si è verificata una gravissima frana che ha toccato almeno sei villaggi, provocando centinaia di morti e feriti. La Papua Nuova Guinea è uno stato indipendente dell'Oceania, posizionata nella parte sud-ovest dell'Oceano Pacifico, a nord dell'Australia.

