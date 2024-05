Una transizione a prova di capitale umano verso l’AI La mappa di Becchetti

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 25 maggio 2024) L’Intelligenza Artificiale è una rivoluzione destinata a cambiare profondamente le nostre vite. Ciò che fa paura a molti è la rapidità del cambiamento atteso e il fatto di non riuscirne ancora a delinearne i confini. Potremmo definirla come un’invasione di campo delle macchine e del digitale che temiamo fortemente finirà per ridurre gli spazi dell’, anche se non riusciamo a capire fino a che punto. In realtà quello che probabilmente accadrà (e quello che dovrebbe accadere nelle nostre speranze) è che riusciremo a costruire unaumentato (come è sempre accaduto in tutti i salti tecnologici) grazie alla nostra capacità di sfruttare questa volta le potenzialità e i superpoteri del nostro assistente digitale. L’altra cosa che ci turba è la velocità della distruzione di posti di lavoro man mano che ci accorgiamo che alcune attività professionali possono essere realizzate con tempi e costi di molto inferiori dall’intelligenza artificiale.