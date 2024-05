Una tragedia indescrivibile Carabiniere trovato morto suicida in caserma

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 25 maggio 2024) Una nuovaha scosso l’Arma dei Carabinieri, questa volta nel cuore del comando Interregionale Culquaber, in Sicilia. Undi cinquanta anni è statosenza vita all’interno della, dove prestava servizio. La scoperta è stata fatta dopo che il militare non era tornato a casa, preoccupando la moglie che ha dato l’allarme. Secondo quanto riportato, ilaveva lasciato la propria abitazione venerdì 24 maggio per fare delle commissioni serali e non era più tornato. La moglie, vedendolo assente e non ricevendo sue notizie, ha lanciato l’allarme contattando colleghi e amici di famiglia. Il ritrovamento Le ricerche hanno portato al tragico ritrovamento nella tarda serata dello stesso giorno, all’interno della. Il corpo senza vita delè stato rinvenuto con accanto la sua pistola d’ordinanza. La salma è stata successivamente trasferita presso l’ospedale Papardo di Messina, a disposizione dell’autorità giudiziaria.