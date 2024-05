Una strada intitolata a Falcone e Borsellino

Tempo di lettura: 2 minutiÈ stata scoperta oggi alla presenza del sindaco Clemente Mastella la targa per intitolare una via al dottor Rosario Zeppa, oculista di eccezionale maestria scientifica e profonda umanità, consigliere del Comune di Benevento e sindaco di Montefalcone di Valfortore, suo paese di nascita. anteprima24

