Una scossa fortissima Dopo i Campi Flegrei trema un’altra parte d’Italia | nuovo sciame sismico

(Di sabato 25 maggio 2024) L’Italiaancora. Non i, maregione ha fatto i conti con un’ondata di scosse, la più forte, di magnitudo 4 della scala Richter. In questi giorni si è parlato motlo delle scosse in Campania,quelle forti dello scorso 20 maggio che hanno provocato lo sgombero di decine di famiglie, venerdì 24 maggio all’1.46,di magnitudo 1.9 della scala Richter si è registrata nell’area di Miliscola, a Pozzuoli, sulla litoranea che conduce a Bacoli, C’è preoccupazione nella zona, soprattuttole parole di Giuseppe De Natale, Dirigente di Ricerca INGV: “Ainon c’è nulla di ‘stabile’, in quanto c’è un sollevamento lento ma continuo che perdura dal 2006; e poi c’è una sismicità crescente, ormai quasi continua, con magnitudo massime in progressivo aumento. Il terremoto di magnitudo 4.4, di alcuni giorni fa, non è stato ‘il più forte degli ultimi 40 anni’ come si legge, bensì il più forte in assoluto mai registrato aida quando esistono i sismografi.

“Purtroppo noi scontiamo una serie di diffidenze, omissioni, non si è mai fatta in quell’area una prevenzione vocale, di comunicazione. La gente non ha mai ricevuto concrete spiegazioni su quali sono i rischi legati al territorio in cui vive da generazioni. ilfattoquotidiano

Occhi puntatati sulla situazione dei Campi Flegrei, dove negli ultimi giorni si è verificata una potente scossa di terremoto di 4.2 della scala Richter. Ieri sera c’è stata una conferenza stampa al termine del vertice a Palazzo Chigi sull’attività sismica nei Campi Flegrei e il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, ha parlato della situazione: “Chi ha scelto di vivere nell’area dei Campi Flegrei sapeva di vivere in un’area difficile che presenta rischi”. caffeinamagazine

