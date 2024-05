(Di sabato 25 maggio 2024) Prima due chiusure per la vendita di alcolici a minori, ora un’aggressione nel, scatta la sospensione dell’attività. L’aggressione di un, scagliatosi contro duee altri avventori intervenuti in loro difesa, è costata casa a un titolare. Il suo bar, il “Castello Night Bar“ di piazza Castello a Lodi, è stato infattitemporaneamente dal Questore. Il provvedimento ha validità di 10da ieri ed è stato emesso dal Questore di Lodi ed eseguito dagli agenti. L’autorità ha agito in base all’ex articolo 100 del Tulp, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che, ai fini preventivi, prevede questo genere di sanzione amministrativa. Si tratta attività amministrative svolte dalla Divisione Amministrativa della Questura di Lodi. La disposizione è scattata dopo un intervento della polizia per l’aggressione, da parte di undel, di duepresenti all’interno.

Lodi, 24 maggio 2034 – Cliente aggredisce due donne nel locale, scatta la chiusura dell’esercizio per 10 giorni. Il provvedimento è stato emesso dal Questore di Lodi ed eseguito dagli agenti, in base all’ex articolo 100 del Tulp Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. ilgiorno

Una lunga serie di stop. Donne aggredite da un cliente. Locale chiuso per dieci giorni - Una lunga serie di stop. donne aggredite da un cliente. Locale chiuso per dieci giorni - Il provvedimento deciso dal questore nei confronti di un bar di piazza Castello. L’esercizio commerciale era già finito nei guai per la vendita di alcol a minorenni. ilgiorno

