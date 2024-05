Una lezione speciale sul campo | Così opera la Protezione civile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 25 maggio 2024) In Val Gerola a scuola di. È stata una tre giorni tanto insolita quanto utile ed educativa, quella trascorsa in Valtellina da 7 studenti dell’IIS Leonardo Da Vinci-Ripamonti di Como che, accompagnati dal docente Gaetano Zaffonte, hanno potuto visitare la sede delladi Sondrio e, nella giornata di mercoledì, salire in Val Gerola ed assistere ad una simulazione "Ricerca Scomparso" insieme ai volontari della. L’evento è stato organizzato dal Gruppo di Lavoro "Formazione & Divulgazione" Ccv-So, coordinato da Elisa Zecca. "Tutto è nato nel 2023 quando un docente del Leonardo Da Vinci Ripamonti di Como, istituto scolastico che forma ragazzi specializzati nella logistica, mi ha contattato per organizzare una gita scolastica in Val Gerola – dice il Coordinatore Provinciale della, Luciano Speziale –. Quest’anno hanno deciso di fare il bis, venendo in Valtellina per trascorrere, tra Sondrio e la Val Gerola, ben 5 giorni.