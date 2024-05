Una coltellata all’aorta Così è morta Saida - la donna uccisa dal marito a Riccò del Golfo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 25 maggio 2024)Del(La Spezia), 25 maggio 2024 – Unache ha reciso l'aorta. Questa, secondo il riscontro dell’autopsia, la causa della morte diHammouda, latunisinadalche poi si è suicidato adel. In totale laè stata raggiunta da una decina di fendenti che la hanno colpita al torace, al dorso e a un braccio. Hichem Ben Fattoum, il, ha poi rivolto il coltello verso di sé, con più colpi, tra cui quello al cuore che ne ha causato il decesso. L'uomo era stato raggiunto quasi due mesi fa dal divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli di 13 e 17 anni, a causa di maltrattamenti in famiglia che laaveva denunciato. Ieri sera lavittima di femminicidio è stata ricordata in una manifestazione che ha attraversato le vie di Riccó del, alla quale hanno partecipato anche i due figli e i familiari. .