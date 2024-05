Un tuffo nel passato con Cafè Racer Day

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024) La riviera questo fine settimana rievoca gli anni gloriosi delle corse cittadine, quell’indimenticabile periodo compreso tra la fine degli anni ’50 e l’inizio degli anni ’70, quando anche sul lungomare di Cesenatico correvano i grandi campioni, che partivano a razzo dallo start posizionato davanti al grattacielo e facevano letteralmente impazzire gli appassionati delle due ruote a motore. Erano gli anni dei manubri a trapezio, niente centraline elettroniche, tanto gas, olio di ricino, cuore e coraggio. Da parecchi anni in Italia le corse cittadine sono vietate per motivi di sicurezza, ma sono tanti gli appassionati, anche giovani, delle vecchie moto da corsa e delle moto in stile, di ieri e di oggi. Ildegli artisti, storico ritrovo di biker e rockettari, per un fine settimana ha voluto far ritornare quegli anni, organizzando ilDay, una iniziativa patrocinata dal Comune e allestita assieme al mitico Gas Racing Team Molinella, specializzato nella gestione di questi eventi.