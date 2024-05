Un milione per registrare un disco? Nella musica italiana non è tutto oro quello che luccica

Stefano De Martino, quanto guadagna con il nuovo contratto Rai: «Mega compenso, blindato per 4 anni» - Stefano De Martino, quanto guadagna con il nuovo contratto Rai: «Mega compenso, blindato per 4 anni» - Stefano De Martino è uno dei conduttori italiani più amati dal pubblico e, in poco tempo, è diventato un volto di punta della Rai. Proprio per questo, l'azienda ha deciso ... leggo

Milan, primi sondaggi per Marius Wolf: ma quanta concorrenza! - Milan, primi sondaggi per Marius Wolf: ma quanta concorrenza! - Visualizzazioni: 117 Milan, c’è fermento per quanto riguarda la corsia di destra alla voce terzino. I rossoneri intendono fare un colpo, ghiotta è l’occasione che si sta profilando. Non solo Emerson R ... calciostyle

Nuovi incentivi auto 2024, pubblicato il decreto: chi può chiedere gli ecobonus e a quanto ammontano gli sconti - Nuovi incentivi auto 2024, pubblicato il decreto: chi può chiedere gli ecobonus e a quanto ammontano gli sconti - Nuovi incentivi auto 2024, pubblicato il decreto: chi può chiedere gli ecobonus e a quanto ammontano gli sconti ... tag24