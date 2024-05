Un bambino di 5 anni riceve il braccio robotico di Iron Man | è il più giovane al mondo

Un’assurda tragedia familiare ha sconvolto Cianciana, in provincia di Agrigento, dove come riportato dal quotidiano online LaSicilia.it un 35enne avrebbe accoltellato la moglie e i figli piccoli che vivono con loro. La donna è stata trasportata all’ospedale in ambulanza, mentre uno dei figli è stato trasferito con l’elisoccorso a Palermo per via delle condizioni piuttosto gravi.

dayitalianews