Un attore di Mare Fuori si è sposato a sorpresa! FOTO

Maria Esposito al centro della bufera mediatica! L’attrice, nota per il ruolo di Rosa Ricci nella popolare serie “Mare Fuori“, ha suscitato polemiche per un video pubblicato e poi rimosso dai suoi social. Nel filmato incriminato, un’amica di Maria teneva in mano un pesciolino rosso, tra le risate generali, tentando di passarlo ai presenti. thesocialpost

Quest serie italiana super attesa è finalmente tornata su Netflix! - Quest serie italiana super attesa è finalmente tornata su Netflix! - La serie di successo mare fuori è sbarcata anche su Netflix e scopriamo in che modo prepara i fan alla stagione 5. serial.everyeye

Elezioni amministrative, i programmi dei candidati sindaco ai raggi X. Le idee dal mare ai trasporti: ecco gli obiettivi - Elezioni amministrative, i programmi dei candidati sindaco ai raggi X. Le idee dal mare ai trasporti: ecco gli obiettivi - A due settimane dal voto, allo scanner gli obiettivi dei candidati sindaco Salvemini per il centrosinistra, Poli Bortone per il centrodestra e le due proposte civiche di Ciucci e Siculella in ... quotidianodipuglia

Maria Esposito, bufera per il video del pesce rosso in mano: «Polemiche assurde, ecco perché l'ho fatto» - Maria Esposito, bufera per il video del pesce rosso in mano: «Polemiche assurde, ecco perché l'ho fatto» - Maria Esposito, l'attrice che interpreta Rosa Ricci in mare fuori, ha deciso di rispondere alle critiche che ha ricevuto per il video pubblicato sui social (e poi rimosso) con ... ilmattino