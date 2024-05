Un aiuto all' edilizia e anche ai conti pubblici

Era nell'aria da giorni e l'annuncio ufficiale è arrivato questa mattina al Tg1: Carlo Conti sarà il direttore artistico e il conduttore delle prossime due edizioni del Festival di Sanremo. "È ufficiale da oggi, si inizia a lavorare e ci sono degli step ben precisi: adesso c'è la cosa più importante, che è il regolamento, poi inizieremo ad ascoltare le canzoni delle nuove proposte, poi quelle dei big e come ultima cosa cercherò di capire la squadra con me sul palco per la presentazione e tutti gli ospiti e quello che ne deriva", ha detto il presentatore toscano al telegiornale diretto da Gian Marco Chiocci. iltempo

La valutazione dei dipendenti pubblici non funziona. Per la Corte dei Conti il sistema è “poco efficace” e la distribuzione dei premi non è basata su sistemi realmente meritocratici. Per i magistrati contabili la situazione vede un “appiattimento verso l’alto delle valutazioni del personale”, con una “conseguente attribuzione di premialità senza adeguati presupposti meritocratici”.

lanotiziagiornale