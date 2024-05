Ultim’ora - il presidente esce allo scoperto | annuncio definitivo sul tecnico!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 25 maggio 2024) Il Napoli sta lavorando duramente per trovare l’accordo con ilper la prossima stagione. Intanto, arriva l’delsu uno dei nomi trattati. La stagione del Napoli si chiuderà domani pomeriggio contro il Lecce. Gli azzurri si giocheranno le ultime chances di conquistare la Conference League. L’attenzione dei tifosi azzurri, però, è interamente focalizzata su ciò che accadrà nelle prossime ore per quanto riguarda il prossimo allenatore. Dopo mesi di discussioni, il Napoli ha ristretto la lista dei possibili allenatori per la prossima stagione. Al momento in corsa ci sono Antonio Conte, Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini. De Laurentiis ha atteso a lungo ildell’Atalanta e ora è arrivato il momento di decidere. Nel frattempo arriva l’da parte delAntonio Percassi riguardo il futuro di Gian Piero Gasperini. Gasperini-Napoli, c’è l’di Percassi Come detto, il Napoli ha aspettato fino all’ultimo momento possibile Gian Piero Gasperini.