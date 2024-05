Ultime Notizie Roma del 25-05-2024 ore 18 | 10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano nuovamente iester in apertura di giornale Il segretario generale gias altenberg ha invitato gli alleati della NATO Che forniscono carne al ucraina a porre fine al divieto di usarle per colpire obiettivi Meli in Russia lo riporta il settimanale dei cono Miss che ha intervistato il segretario generale dell’Alleanza il chiaro obiettivo di stoltenberg anche se mai nominato è la politica del presidente statunitense Joe biden scrive l’economist controllare ciò che l’Ucraina può e non può attaccare con i sistemi informativi dagli americani pronte le reazioni anche dall’Italia Tagliani scrive le decisioni devono essere collegiali in Medio Oriente dopo l’inchiesta ministro degli Esteri francese il nome per conto dell’ONU abbiamo deciso per alcune iniziative di sostenere Le azioni dell’ agenzia ONU per i rifugiati Intanto continuiamo a lavorare con la Fao che li progetto Food Borgata m’ha Confermato oggi presidente del consiglio e ministro degli Esteri Antonio tajani in occasione dell’incontro la Farnesina con il primo ministro dell’autorità Nazionale palestinese ospita Palazzo Chigi della Premier meloni Israele intanto ha i suoi bombardamenti sulla striscia includerà fa nonostante l’ordine della Corte Internazionale di Giustizia dell’aja di fermare immediatamente la sua offensiva militare nella città meridionale torniamo in Italia la cronaca Una ragazza di 19 anni ha perso il controllo dell’auto a Roma e ha investito due pedoni un 75 anni è morto sul colpo Questa è la prima di costruzione dell’ incidente avvenuto ieri sera dopo le 23 Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale in Corso indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto a bordo dell’auto era presente solo lato conducente che non è rimasta ferita la diciannovenne tanto comunque accompagnata a San Giovanni per gli accertamenti sullo stato alcolemico e tossicologiche L’auto è stata posta sotto sequestro andiamo dal napoletano in chiusura la terra continua a tremare una nuova scossa di terremoto si è verificato nell’area dei Campi Flegrei oggi Ieri c’è stato l’incontro a Palazzo Chigi i sindaci della zona per delineare gli interventi per l’aria privè Trading il 21 maggio sono state oltre 150 le scosse che si sono verificati nella zona condanne gli edifici famiglie sgomberate tanta tanta una scossa di magnitudo 4.

