Ultima di Pioli a San Siro - Milan-Salernitana 3-3

Le pagelle di Milan-Salernitana: Tomori arrugginito, Leao fa tutto in scioltezza. Simy decisivo - Le pagelle di Milan-Salernitana: Tomori arrugginito, Leao fa tutto in scioltezza. Simy decisivo - Stampa ultima da allenatore rossonero per pioli, omaggiato da squadra e tifosi prima del fischio d’inizio. Chance per Giroud e Leao, che la sblocca sfruttando il grave errore di Fiorillo. A segno anch ... informazione

Milan, l’addio di Pioli: “Avete messo il fuoco nel mio cuore” - Milan, l’addio di pioli: “Avete messo il fuoco nel mio cuore” - L'ultima di campionato contro la Salernitana ha chiuso i battenti. L'addio di pioli al Milan era nell'aria già da metà campionato e nei giorni scorsi ha ... footballnews24

Pioggia di gol tra Milan e Salernitana | A San Siro finisce 3-3 - Pioggia di gol tra Milan e Salernitana | A San Siro finisce 3-3 - Scendere in campo potrà sembrare una sola formalità per Milan e Salernitana questa sera, con le due compagini che sono ormai certe di rimanere nelle loro rispettive posizioni da più di qualche giornat ... sportpaper