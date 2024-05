UeD - Lavinia Mauro annuncia rottura | perché è finita con Corvino

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 25 maggio 2024)e Alessiosi sono lasciati. Tra le coppie più amate di Uomini e Donne, hannoto la fine della loro relazione, durata poco più di un anno. L'ex tronista ha comunicato la notizia ai suoi follower tramite una storia su Instagram, spiegando i motivi della separazione e ringraziando chi le è stato vicino in questo periodo difficile. In una toccante storia su Instagram,ha confermato la fine della sua storia d'amore con Alessio. I due si erano conosciuti nel famoso programma di Maria De Filippi e avevano iniziato la loro relazione nell'aprile 2023. Già da qualche settimana, i fan più attenti avevano notato l'assenza della coppia sui social, ipotizzando una crisi. Ora, è arrivata la conferma ufficiale della loro separazione. "A volte abbiamo bisogno di metabolizzare cambiamenti e di riflettere senza intromissioni. Mettere noi stessi al primo posto, non per egoismo, ma per necessità", ha scritto