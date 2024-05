Ucraina -Mosca | Washington non vuole pace

Washington, 23 maggio 2024 – E’ in corso un dibattito, alla Casa Bianca, sull’opportunità che gli ucraini usino le armi fornite dagli americani contro obiettivi in Russia. Secondo quanto scrive il New York Times citando funzionari americani a condizione di anonimato, il Segretario di Stato americano Antony Blinken sta premendo per far sì che questo sia possibile e che cada quindi il tabù che il presidente Usa Joe Biden aveva imposto all’inizio della guerra.

ilfaroonline