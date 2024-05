(Di sabato 25 maggio 2024) (Adnkronos) – ''Non ci sono piani per inviarein'' perché l'Alleanza Atlantica ''non entrerà a far parte del conflitto''. Lo ha dichiarato il Segretario generale dellaJensnel corso di un'intervista con il giornale tedesco Welt am Sonntag. ''Mentre aumentiamo il nostro sostegno all’autodifesa dell’, non ci sono piani per .

La Russia continua a bombare pesantemente l’Ucraina e i suoi attacchi si stanno concentrando in queste ore nella città di Kharkiv, a nord-est del territorio ucraino e prossima al confine con la Russia. Una situazione che sta profondamente agitato gli animi degli Stati Uniti che, fino a poco tempo fa, avevano posto il veto all’Ucraina sull’utilizzo di armi alleate in territorio russo. dayitalianews

Un’altra delle famigerate linee rosse della Russia nel conflitto in Ucraina è prossima a cadere? Jens Stoltenberg, segretario generale uscente della Nato, parlando con The Economist ha proposto di consentire a Kiev di colpire obiettivi militari di Mosca oltre i propri confini. it.insideover

“Ci state portando dritti alla Terza Guerra Mondiale. Giorgia Meloni, la strategia di scommettere sulla vittoria militare – che stai subendo passivamente – ci sta portando in guerra. È una follia pensare di mandarci in guerra con la Russia e le sue 6000 testate atomiche. lanotiziagiornale

Papa ai bambini:pace è sempre possibile - Papa ai bambini:pace è sempre possibile - "So che siete tristi per le guerre. La pace è sempre possibile". Così il Papa ai bambini riuniti allo Stadio Olimpico,circa 50 mila, per la Giornata Mondiale dei Bambini."Porto nel cuore i bambini che ... televideo.rai

Ucraina, Stoltenberg: "Nato non invierà truppe" - Ucraina, stoltenberg: "nato non invierà truppe" - (Adnkronos) - ''Non ci sono piani per inviare truppe nato in Ucraina'' perché l'Alleanza Atlantica ''non entrerà a far parte del conflitto''. Lo ha dichiarato il Segretario generale della nato Jens St ... msn

Stoltenberg, no di Salvini: «Togliere il divieto a Kiev Non se ne parla». Conte: «Ulteriore escalation» - stoltenberg, no di Salvini: «Togliere il divieto a Kiev Non se ne parla». Conte: «Ulteriore escalation» - Le recenti dichiarazioni del segretario generale nato, Jens stoltenberg, che ha invitato gli alleati a riconsiderare il divieto di utilizzo delle armi fornite all'Ucraina per colpire obiettivi ... ilmessaggero