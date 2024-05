Ucraina - raid russo su un centro commerciale di Kharkiv | morti e feriti C’erano 200 persone video

(Di sabato 25 maggio 2024) E’ di almeno duee 25il primo bilancio delsferrato nelle scorse ore su un ipermercato di, nel nordest dell’. Lo rende noto un portavoce dei vigili del fuoco, spiegando che le due vittime lavoravano all’interno del negozio colpito. Quattrorisultano ancora disperse, ha precisato. Zelensky: “Dobbiamo rafforzare la difesa aerea” A dare notizia del bombardamento su “un ipermercato edile in pieno giorno a” è stato, con un post su X, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky affermando che “ci sonouccise e ferite” e ribadendo che “se l’avesse avuto sufficienti sistemi di difesa aerea e moderni aerei da combattimento, attacchi russi come questo sarebbero stati impossibili”. Il sindaco Igor Terekhov ha riferito che al momento ci sono duema ha aggiunto che “moltesono scomparse e ci sono molti”. Perché il locale era molto affollato.

Ucraina,Mosca:Washington non vuole pace - Ucraina,Mosca:Washington non vuole pace - "Washington non vuole la pace in Europa. Sta facendo di tutto per prolungare il conflitto e aumentare le vittime da parte russa e ucraina, compresi i civili". Così l'ambasciatore russo a Washington, A ... servizitelevideo.rai