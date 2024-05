Ucraina - Putin e i negoziati | la strategia della Russia

(Di sabato 25 maggio 2024) (Adnkronos) – Vladimirpronto a negoziare con l’, ma non con Volodymyr Zelensky. E ad una condizione: la base delle trattative è l’attuale situazione sul terreno, con la‘padrona’ dei territori occupati. Dalla Bielo, dove è impegnato nell’ennesimo vertice con il partner Aleksandr Lukashenko,invia apparentemente segnali distensivi. Nelle parole del presidente russo, però, c’è anche – e soprattutto – altro. La disponibilità al dialogo, ribadita anche dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, è vincolata ad un presupposto che Kiev ha già giudicato inaccettabile: l’fino ad oggi non ha mai preso in considerazione la cessione di territori. A questa condizione,aggiunge un altro elemento escludendo dall’eventuale quadro diplomatico l’attuale presidente ucraino. La “legittimità” di Zelensky, dice il leader del Cremlino, è “venuta meno” dopo la scadenza del suo mandato il 20 maggio.

(Adnkronos) – Vladimir Putin sarebbe pronto a congelare la guerra con l'Ucraina se fosse mantenuta, come base di partenza per negoziati di pace, l'attuale linea del fronte, hanno anticipato diverse fonti rilanciate dai media internazionali. periodicodaily

(Adnkronos) – Vladimir Putin sarebbe pronto a congelare la guerra con l'Ucraina se fosse mantenuta, come base di partenza per negoziati di pace, l'attuale linea del fronte, hanno anticipato diverse fonti rilanciate dai media internazionali. webmagazine24

Zelensky, 'Putin ha paura del Vertice per la pace' - Zelensky, 'putin ha paura del Vertice per la pace' - Il presidente russo Vladimir "putin non solo vuole disturbare il Vertice per la pace e fa ogni sforzo per farlo, ma ha anche paura di ciò che il Vertice può portare. Il mondo è in grado di costringere ... ansa

Guerra Russia-Ucraina, “Putin pronto al cessate il fuoco sulle linee attuali”. I Paesi Nato del fronte est: “Un muro di droni antirusso” - Guerra russia-Ucraina, “putin pronto al cessate il fuoco sulle linee attuali”. I Paesi Nato del fronte est: “Un muro di droni antirusso” - Un cessate il fuoco che sancisca le attuali posizioni sul terreno: sono queste le condizioni a cui Vladimir putin sarebbe pronto a fermare le ostilità in Ucraina, secondo un articolo della Reuters che ... ilsecoloxix

Ucraina, Putin e i negoziati: la strategia della Russia - Ucraina, putin e i negoziati: la strategia della russia - Vladimir putin pronto a negoziare con l'Ucraina, ma non con Volodymyr Zelensky. E ad una condizione: la base delle trattative è l'attuale situazione sul terreno, con la russia 'padrona' dei territori ... adnkronos