Ucraina - missili a lungo raggio americani Atacms e quelli tedeschi Iris-T per colpire obiettivi russi in Crimea

Avevano promesso di spedirli nel pacchetto di aiuti appena approvato al Congresso, invece i missili a lungo raggio ATACMS, armi che gli Stati uniti nei mesi scorsi avevano dichiarato di non voler inviare all’Ucraina per evitare che questo conflitto si trasformasse da difensivo in offensivo, sono già nelle mani di Kiev, spediti segretamente da Washington. ilfattoquotidiano

