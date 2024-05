(Di sabato 25 maggio 2024) (Adnkronos) – Altolà dell'Italia alladopo le parole del segretario generale Jensche ha proposto di dare via libera all'per l'uso delledegli alleati perin. "Le scelte di Kievscelte di Kiev, noi non manderemo un militare italiano ine gli strumenti militari mandati dall'Italia vengono .

“A Bruxelles parlano di vertice per la pace ma pensano alla guerra. Inebriati come sono dal furore bellicista, rinnegano la stessa Costituzione europea, che nei suoi principi fondamentali si prefigge di promuovere la pace di fronte alle controversie internazionali”. ilfattoquotidiano

Il vicepremier avverte: "Gli strumenti militari mandati dall'Italia vengono usati all'interno dell'Ucraina". Salvini: "Non siamo in guerra" Altolà dell'Italia alla Nato dopo le parole del segretario generale Jens Stoltenberg che ha proposto di dare via libera all'Ucraina per l'uso delle armi degli alleati per colpire in Russia. sbircialanotizia

Jens Stoltenberg, segretario generale della Nato. Credit: AGF - Jens Stoltenberg, segretario generale della nato. Credit: AGF - Il segretario generale della nato, Jens Stoltenberg, invita i membri dell’Alleanza atlantica che forniscono armi all’Ucraina a porre fine al divieto di usarle per colpire obiettivi militari in Russia. tpi

Ucraina e armi Nato per colpire in Russia, Tajani a Stoltenberg: "Decisioni sono collegiali" - Ucraina e armi nato per colpire in Russia, Tajani a Stoltenberg: "Decisioni sono collegiali" - Il vicepremier avverte: "Gli strumenti militari mandati dall'Italia vengono usati all'interno dell'Ucraina". Salvini: "Non siamo in guerra" ... adnkronos

Armi Nato per colpire in Russia, la Lega avvisa Meloni: “Non se ne parla nemmeno”. E pure Tajani è cauto: “Ogni decisione sia collegiale” - armi nato per colpire in Russia, la Lega avvisa Meloni: “Non se ne parla nemmeno”. E pure Tajani è cauto: “Ogni decisione sia collegiale” - L'esponente del Carroccio attacca Stoltenberg: "A Bruxelles parlano di vertice per la pace ma pensano alla guerra" ... ilfattoquotidiano