Ucraina - colpito ipermercato a Kharkiv Zelensky | All’interno potrebbero esserci 200 persone

(Di sabato 25 maggio 2024) Un raid russo haundi prodotti da costruzione ain una zona residenziale. Il sindaco Igor Terekhov ha riferito che al momento ci sono due morti ma ha aggiunto che “moltesono scomparse e ci sono molti feriti”, perché il locale era affollato. “Al momento si sa che nell’trovarsi più di 200“, scrive su Telegram Volodymyr. Le immagini pubblicate sui social network ucraini hanno mostrato l’edificio da cui fuoriusciva un’enorme colonna di fumo nero. Il megastoreè situato in un’area di grandi magazzini accanto a un parcheggio. “Se l’avesse abbastanza difesa aerea e moderni aerei da combattimento, tali attacchi russi sarebbero semplicemente impossibili. Ed è per questo che ci rivolgiamo a tutti i leader, a tutti gli Stati: abbiamo bisogno di un rafforzamento significativo della difesa aerea e di capacità sufficienti per distruggere i russi”, aggiunge

Domenica 28 aprile il giornalista ed ex direttore di Rai 3 Franco Di Mare, ospite al programma Che tempo che fa - in onda su Nove e condotto da Fabio Fazio - ha raccontato di avere un mesotelioma, tumore molto aggressivo che attacca più di frequente gli uomini ed è associato in particolare.. today

Varese – Ha ammesso di avere colpito al volto con un coltello la ex moglie, sfregiandola. Poi avrebbe voluto allontanarsi per costituirsi in questura a Varese. Si è difeso, sostenendo di avere sferrato le coltellate mortali all'ex suocero nel corso di una colluttazione, dopo che questi lo aveva assalito con un mazza da golf, sfasciando la sua auto e colpendolo alla schiena. ilgiorno

Dal 20 maggio andrà in onda su Canale 5 “Io Canto Family”. In questa nuova versione del format, che vede alla direzione artistica Roberto Cenci, i protagonisti saranno i giovani accompagnati però dai propri familiari, un loro parente stretto, una mamma, un papà o un nonno. superguidatv

Guerra, missili a lungo raggio americani Atacms e quelli tedeschi Iris-T per colpire obiettivi russi in Crimea - Guerra, missili a lungo raggio americani Atacms e quelli tedeschi Iris-T per colpire obiettivi russi in Crimea - sono arrivai a Kiev i missili a lungo raggio americani. E sono stati utilizzati subito per colpire un complesso militare russo in Crimea. È successo giovedì sera e lo riporta ... ilmessaggero

Guerra Ucraina, arrivati a Kiev i missili a lungo raggio americani Atacms e quelli tedeschi Iris-T per colpire obiettivi russi in Crimea - Guerra Ucraina, arrivati a Kiev i missili a lungo raggio americani Atacms e quelli tedeschi Iris-T per colpire obiettivi russi in Crimea - sono arrivai a Kiev i missili a lungo raggio americani. E sono stati utilizzati subito per colpire un complesso militare russo in Crimea. È successo giovedì sera e lo riporta ... ilmessaggero

Matteo Salvini contro Stoltenberg sulla Russia: "Togliere divieto a Kiev di colpire L'Italia non è in guerra" - Matteo Salvini contro Stoltenberg sulla Russia: "Togliere divieto a Kiev di colpire L'Italia non è in guerra" - Il segretario Nato Stoltenberg vorrebbe dare il via libera a Kiev per colpire la Russia con gli aiuti militari. Salvini protesta: "Non se ne parla" ... notizie.virgilio