(Di sabato 25 maggio 2024) "Penso che sia giunto il momento per gli alleati di considerare se eliminare alcune delle restrizioni imposte sull'uso delleche hanno fornito all'". Con queste parole in un'intervista all'Economist, il segretario generale dellaJens, ha avanzato l'ipotesi di far cadere il divieto imposto a Kiev di non usare lefornite dall'Occidente per colpire in territorio russo. Raidmilitari legittimi" sono però, secondo, "necessari soprattutto ora che molti combattimenti sono in corso a Kharkiv, vicino al confine". Le parole del leader dellasono state immediatamente commentate a Mosca dalla portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova che sarcastica ha detto: "Forse è utile che gli invitati alla presunta conferenza di pace in Svizzera sappiano dell'appello di". Scettico il ministro degli Esteri Antonio Tajani che si è limitato ad affermare: "Noi siamo parte integrante dellama ogni decisione dev'essere presa in maniera collegiale".

La Russia continua a bombare pesantemente l’Ucraina e i suoi attacchi si stanno concentrando in queste ore nella città di Kharkiv, a nord-est del territorio ucraino e prossima al confine con la Russia. Una situazione che sta profondamente agitato gli animi degli Stati Uniti che, fino a poco tempo fa, avevano posto il veto all’Ucraina sull’utilizzo di armi alleate in territorio russo. dayitalianews

“Ci state portando dritti alla Terza Guerra Mondiale. Giorgia Meloni, la strategia di scommettere sulla vittoria militare – che stai subendo passivamente – ci sta portando in guerra. È una follia pensare di mandarci in guerra con la Russia e le sue 6000 testate atomiche. lanotiziagiornale

22.10 La Lettonia concorda pienamente con il Segretario Generale della Nato sul fatto che il diritto dell'Ucraina all'autodifesa includa il diritto di attaccare oggetti militari legittimi in Russia "Sosteniamo il Segretario Generale Stoltenberg per l'assenza di restrizioni sulle armi fornite all'Ucraina". televideo.rai

