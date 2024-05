Ucciso a colpi di pistola il marito dell' europarlamentare Francesca Donato - choc a Palermo

Un uomo di ventotto anni è stato fermato perché sospettato di essere l’autore dell’omicidio avvenuto il 23 maggio in via della Riserva Nuova, vicino a via Prenestina a Roma. Nella sparatoria, avvenuta in zona Villaggio Prenestino, è rimasta gravemente ferita una donna di ottantuno anni, che è poi deceduta in ospedale per una ferita d’arma da fuoco.

