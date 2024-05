Flavio Briatore sbarca in Liguria nel giorno dell’arresto di Giovanni Toti. L’imprenditore ha infatti appena presentato a Ventimiglia un’altra sede del Twiga, la sua catena di locali esclusivi. “Qui abbiamo trovato un’amministrazione fantastica, che con il sindaco in particolare ha aiutato ad abolire tutti i passaggi burocratici che normalmente fanno scappare gli imprenditori”, ha detto l’ex team manager della Formula 1 con la Renault. ilfattoquotidiano

Nella nuova puntata di FRATELLI DI CROZZA – in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ – Maurizio Crozza si trasforma in Flavio Briatore: “Ma tu magistratura mi arresti Toti proprio mentre io presento il Twiga? Ma è roba da matti! Ma tu pubblico ministero ti devi informare prima. ilfattoquotidiano

Twiga di Briatore invaso dagli attivisti di Mare Libero. “Basta privatizzazione degli arenili” - twiga di briatore invaso dagli attivisti di Mare Libero. “Basta privatizzazione degli arenili” - MARINA DI PIETRASANTA (LUCCA) – Hanno fatto irruzione a metà pomeriggio, sconvolgendo la pace del twiga di briatore. Oltre una ventina di attivisti dell’associazione Mare Libero si sono presentati nel ... firenzepost

Il Twiga a Baia Beniamin più di 100 in fila per il posto - Il twiga a Baia Beniamin più di 100 in fila per il posto - Una folla di ragazzi, e oltre 100 aspiranti, tra barman e chef, si sono presentati all’open day per un posto di lavoro al twiga, che entro fine giugno aprirà i battenti a Baia Beniamin. Lo comunicano ... ilsecoloxix