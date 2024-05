Tv - Claudio Gioè diventa Mike nella nuova miniserie Rai | prima immagine dal set

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 25 maggio 2024) Il sorriso appena accennato, le mani intrecciate, al suo fianco un riflettore:dà il volto aBongiornoin due puntate, intitolata semplicemente, che Rai Fiction dedica al re del quiz. È laufficiale diffusa da Viale Mazzini in occasione del 100/o anniversario della nascita di uno dei padri della tv italiana (26 maggio 1924, a New York), mentre sono in corso le riprese, per la regia di Giuseppe Bonito (L’arminuta; Figli). Quando si dice ‘Allegria!’, il primo pensiero corre a Bongiorno, che per decenni è entrato nelle case degli italianindo il figlio, il fratello, lo zio, il nonno di tutti, dagli anni Cinquanta in poi. Ma chi era veramente, chi era l’uomo dietro lo schermo? Lavuole raccontare il suo volto più intimo e segreto, in gran parte nascosto dal successo del conduttore, sempre a suo agio fra la gente e di fronte alle telecamere, ma riservato e introversovita privata, segnata dalle dure esperienze della guerra, della prigionia, dei campi di concentramento.