Tuttosport – Inter - la Pinetina è un caso Naming right gonfiato? City sotto inchiesta

(Di sabato 25 maggio 2024) 2024-05-25 17:40:00 Flash news da: MILANO – L’è ormai americana e la Cina scompare da tutto quello che è nerazzurro. Centro sportivo compreso. Quella che tutti, da sempre, chiamano ““, che nei primi 2000 era stata intitolata, in modo assai giusto, ad Angelo Moratti (che quel centro aveva costruito negli Anni 60), fino a qualche giorno fa portava il nome di Suning, l’azienda della famiglia Zhang, ormai ex proprietaria del club nerazzurro. Presto potrebbe essere intitolata a Bper, il gruppo bancario che sta chiudendo la trattativa con l’per mettere il suo nome alla struttura dove i campioni d’Italia si allenano e preparano le partite. Cifre in caduta libera Quello che, tuttavia, stupisce sono le cifre: perché Suning, nel 2016, aveva stipulato un contratto da 16,5 milioni all’anno per il “” della. Un contratto che, attraverso vari bonus, aveva toccato i 23 milioni (nel 2019) e si era attestato sempre vicino ai 20 milioni.

Nell’edizione odierna, Tuttosport ha fatto il punto della situazione sul possibile cambiamento di proprietà in casa Inter, con Oaktree pronto a rilevare le quote del club qualora Suning non dovesse saldare il prestito. Secondo quanto riportato dal quotidiano, a prescindere da chi sarà il proprietario dei nerazzurri, non è a rischio la posizione dell’attuale management. sportface

Inzaghi, ennesimo riconoscimento personale. TS: “Coronamento di un successo” - Inzaghi, ennesimo riconoscimento personale. TS: “Coronamento di un successo” - il tecnico dell'inter è stato eletto miglior allenatore della Serie A, e domani a Verona riceverà il premio. Un altro traguardo per il coach nerazzurro, a coronamento di una stagione eccezionale. Così ... fcinter1908

Di Lorenzo-Juventus, Tuttosport: "Giuntoli si farà avanti per aprire la trattativa!" - Di Lorenzo-Juventus, tuttosport: "Giuntoli si farà avanti per aprire la trattativa!" - Il futuro di Giovanni Di Lorenzo sembra sempre più lontano da Napoli. Nonostante un contratto che lo lega fino al 2028 con opzione ... tuttonapoli

PINAMONTI - L'agente: "Non resterà in Serie B, piace anche all'estero" - PINAMONTI - L'agente: "Non resterà in Serie B, piace anche all'estero" - intervistato da tuttosport, Enzo Raiola, agente pure di Andrea Pinamonti, si è focalizzato sul futuro dell'ex inter: "Ha provato a salvare il Sassuolo, sicuramente non resterà in Serie B. Piace anche ... napolimagazine