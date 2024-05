(Di sabato 25 maggio 2024) Roma, 25 maggio 2024 – Sei anni fa, quando Donald Trump annunciò per la prima volta isui beni cinesi, la notizia esplose come una bomba. I mercati azionari americani crollarono nella prospettiva di una guerra commerciale, le aziende americane persero competitività e i forti rincari causarono un balzo dell'inflazione per i consumatori finali. Ora Washington ha compiuto un nuovo passo avanti sulla strada del protezionismo, ma l’annuncio di Joesulle nuove misure è stato accolto con filosofia, anche se impone tariffe significativamente più alte. Il 14 maggio la Casa Bianca ha deciso di aumentare isue celle solari cinesi dal 25% al 50%, siringhe e aghi dallo 0% al 50% e batterie agli ioni di litio dal 7,5% al 25%. Sui veicoli elettrici cinesi l’aliquota viene addirittura quadruplicata, passando dal 25% al 100%. Lael Brainard, del Consiglio economico nazionale, ha affermato che le nuove misure mirano a creare "condizioni di parità nelle industrie che sono vitali per il nostro futuro”.

Un appuntamento sul premierato nel giorno in cui il testo per l’elezione diretta del premier approda in Aula al Senato. ilgiornale

Tutti i dazi di Biden all’economia cinese: dalle auto elettriche ai semiconduttori - tutti i dazi di Biden all’economia cinese: dalle auto elettriche ai semiconduttori - Le tariffe del presidente Usa coprono 18 miliardi di dollari di importazioni, ma a tassi proibitivi. L’impatto sarà sui potenziali flussi commerciali futuri ... quotidiano

Marcegaglia, "No alla guerra dei dazi, G7 cerchi punti comuni" - Marcegaglia, "No alla guerra dei dazi, G7 cerchi punti comuni" - Se si innesca una "guerra" dei dazi "non c'è più diplomazia mondiale. ansa

G7: Marcegaglia, no dazi o armi, serve dialogare e sedersi al tavolo - G7: Marcegaglia, no dazi o armi, serve dialogare e sedersi al tavolo - Protezionismo non porta competitivita' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 25 mag - "Il protezionismo non porta a migliorare la competitivita'. ilsole24ore