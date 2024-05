Tutti i bonus per l' estate 2024

Quest’anno la festa della Repubblica, il 2 giugno, cade di domenica. Una sfortuna per tutti quei lavoratori che si troveranno con una festività non goduta. Questo significa che quanti non lavoreranno no potranno contare sul giorno di riposo retribuito. ilcorrieredellacitta

Per coloro che solitamente non lavorano la domenica in busta paga verrà calcolato un trattamento economico aggiuntivo, inoltre ci sono buone notizie anche per chi lavora nel weekend. ilgiornale

Bonus casa, ultima volata per cedere le rate residue - bonus casa, ultima volata per cedere le rate residue - Corsa contro il tempo per cedere prima dell’entrata in vigore del nuovo articolo 4-bis, comma 7, del decreto legge 29 marzo 2024, n. 39, le rate residue per le spese sostenute dal 2020 al 2023, ... ntplusfisco.ilsole24ore

Bonus estate 2024, ecco tutte le nuove agevolazioni attive - bonus estate 2024, ecco tutte le nuove agevolazioni attive - Con l'arrivo dell'estate, vediamo quali sono tutti i bonus e le agevolazioni destinate proprio ai mesi più caldi dell'anno. money

Bonus Mutuo 2024, un aiuto cospicuo ma non per tutti: solo questi acquirenti possono richiederlo, come variano gli importi - bonus Mutuo 2024, un aiuto cospicuo ma non per tutti: solo questi acquirenti possono richiederlo, come variano gli importi - Il bonus mutuo è la novità del 2024 che aiuta a comprare casa, ma non è per tutti: soltanto alcuni acquirenti potranno averne accesso. designmag