Tuteliamo terra e consumatori Ma l’attenzione ai prezzi è alta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 25 maggio 2024) "In effetti, l’andamento climatico di autunno ed inverno, con frequenti piogge, potrebbe far diminuire la produzione, però aspettiamo la mietitura", spiega Fabrizio Ferretti, storico produttore di grano di Montespertoli e vicepresidente di ‘Proceva’, Produttori Cereali Valdelsa (raccoglie oggi un centinaio di aziende agricole). "In specie il periodo autunnale ha visto frequenti precipitazioni che rendevano difficile entrare nei terreni e attuare le semine, per cui è possibile che vi sia un decremento - ha aggiunto - va oltretutto detto che il nostro, tra Chianti, Valdelsa e vicina zona pisana, è un territorio collinare, dove le aree pianeggianti sono solo dei fondovalle. Dunque, non possiamo ottenere le rese che ad esempio si raggiungono in Val Padana. Vorrei altresì precisare che noi non utilizziamo il glifosato: lo abbiamo deciso tra noi, e credo che sia una garanzia per la qualità dei prodotti".