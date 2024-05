Turchia - Montella | Nessuna scelta politic - ci siamo basati su quanto visto in campo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 25 maggio 2024) Il CT dellaVincenzoha spiegato le decisioni che ha preso nel comporre la lista dei 35 pre convocati in vista degli Europei di Germania, al via il 14 giugno: “I nostri criteri di selezione si basano innanzitutto sulla qualità dei nostri giocatori. Abbiamo fatto la nostrasoprattutto per creare un gruppo. Io e la mia squadra abbiamo guardato centinaia di partite dal vivo“. “Naturalmente, i valori fuori dalsono importantii valori calcistici. Il criterio più importante è stata la prestazione dei nostri giocatori durante tutta la stagione ma soprattutto nell’ultimo tratto della stagione. Non abbiamo scelto di agire secondo logichehe: le nostre scelte sono state fatte in base a ciò che abbiamosule le ultime prestazioni attuali dei giocatori. Ricordiamo che giocheremo ad alto livello”. Portieri: Bayndir, Alemdar, Gunok, Cakir. Difensori: Muldur, Celik, Bardakci, Kaplan, Soyuncu, Demiral, Kabak, Akaydin, Ozkacar, Kadioglu.