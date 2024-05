Tudor | Tutti vogliono giovani fenomeni Bisogna essere bravi nel creare la squadra

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 25 maggio 2024) Alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, ultima giornata di Serie A, il tecnico della Lazio, Igor, prende la parola in conferenza stampa alle ore 14. Le sue parole riportate da Tmw.: «Alla Lazio mi sento importante» «Vogliamo finire nel miglior modo possibile, facendo una balla gara e mi aspetto una grande Lazio contro unagià retrocessa. Questo potrebbe far sembrare la partita in un certo modo ma non mi fido. Dobbiamo dare il massimo». L’Atalanta puòun modello per la Lazio? «Il calcio di Gasperini lo conosciamo, fa bene da tanti anni. Lui come la società ed è un modello da seguire. La crescita ha permesso loro di avere una grande, con programmazione, idee e con l’allenatore al centro del progetto. Questo è il modello da seguire non solo in Italia, anche nel resto d’Europa». La rosa va rivoluzionata? «C’è gente perfetta che può rimanere, altri invece che fanno più fatica.